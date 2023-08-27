Очень понравилось сотрудничать! Данная организация бурила в нашем саду уже более 20 скважин, поэтому мы изначально шли к ним по хорошим отзывам от соседей, из рук в руки так сказать, и не прогадали! Подробно консультировали по телефону предварительно, в день бурения рассказывали особенности каждого этапа, было всё четко, а нам от этого спокойно, что можно доверить дело спецам. Да, вышла большая глубина, но такова особенность нашего сада – 102м. Весной опустим насос, также будем на эти работы приглашать Бурмастер-Урал, в общем, всячески рекомендуем. Спасибо вам большое. Ура, с водой нас!