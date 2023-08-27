Трубы для скважин. О применяемых трубах для скважин на воду. Компания «Бур Мастер-Урал» (Бурмастер) является официальным дилером ЗАО «Хемкор». ЗАО «Хемкор» крупнейший производитель труб из нПВХ для обустройства скважин на воду. Срок службы труб от завода изготовителя — 50 лет. Труба нПВХ изготовляется из первичного сырья и применяется для скважин используемых для водоснабжения в питьевых […]Читать далее...
Мы предлагаем
Бурение скважин на воду в Екатеринбурге и Свердловской области, подбор водоподъемного оборудования и его монтаж, обустройство скважины, водоснабжение дома, монтаж автономной канализации и другие услуги. Бурим ПРАВИЛЬНЫЕ скважины с гарантией!
Скважина под ключ
Водоснабжение дома
Обустройство скважин
О нас
Компания «Бур Мастер-Урал» предоставляет услуги в области бурения скважин в Екатеринбурге и Свердловской области уже на протяжении 16 лет - год основания компании 2006.
Услуги по бурению скважин производятся всесезонно, зимой бурение возможно осуществить до -30 градусов. Работы производятся в г. Екатеринбурге, пригороде и других населенных пунктах Свердловской области.
За это время компанией было приобретено профессиональное буровое оборудование, которое предназначено для добычи воды - хорошего качества из любых по сложности типов грунта. Данное оборудование позволяет бурить скважины за 5-7 часов на глубину до 120 метров.
Аргументы за «Бур Мастер-Урал»!Бурение скважины – ответственный и сложный процесс, доверять который следует только профессионалам. Именно от их мастерства будут зависеть надежность конструкции и качество воды.
Шесть аргументов «ЗА» Подробнее
Новости
Профессионалы, считают зиму наиболее благоприятным временем для бурения скважины. Зимой обеспечивается безопасный подъезд к месту бурения, на участках с рыхлым и влажным грунтом. Благодаря этому буровая техника не повредит растительно-почвенный слой Вашего участка. Заказывайте скважину уже сейчас! Выезд специалиста в удобное для Вас время! Оставить заявку, получить консультацию по бурению скважины можно в любой день […]Читать далее...
Уважаемые клиенты, сообщаем Вам, что мы бурим скважины в будни и выходные дни!Чтобы осуществить бурение в будни или выходные, необходимо оставить заявку за 3-5 дней до желаемого дня выполнения буровых работ, позвонив по одному из телефонов: Тел.: +7 (343) 269-09-22; Тел.: +7 (900) 198-55-22. Цена скважины в Екатеринбурге и городах областиЧитать далее...
Отзывы
Спасибо ребятам! Работали без перерывов. Все объяснили, рассказали, на месте сориентировали, какой глубины получится скважина для моих запросов. Нареканий к работе нет. Документы (договор, акты, и паспорт на скважину) привезли на дом. В паспорте указаны все показатели, в том числе геология, которая впоследствии пригодилась. Спасибо.
Летом бурили скважину на дачном участке "Визовец-5" (Чусовской тракт). На следующий день поставили насос. Все сделали чисто, аккуратно и добросовестно. Температура воды - плюс 5 градусов. Вода на вид чистая и прозрачная. Анализ воды пока не делали - решили побольше прокачать, сдадим на анализ в следующем году. Компанию советую.
Заказывали бурение скважины у компании "Бур Мастер-Урал". Оперативно, по телефону ответили на все вопросы. Приехали, как договаривались, оборудование и мастера действительно на высоте! После бурения осталось все достаточно чисто, как и обещали. Все документы дали и чек и паспорт. Во общем мы довольны всей семьей, вода чистая, уже больше 3х лет работает все бесперебойно. Рекомендуем.
Отличная компания по производству бурения скважин на воду. Профессиональный подход, пунктуальность. Бурение произвели всего за 6 часов, скважина с отличным качеством воды. Постройки и участок остались в полной чистоте после бурения. Скважина работает стабильно, советую обращаться именно в эту буровую компанию. Выдают все документы на скважину в том числе 5 лет гарантия.
Бурили скважину в п. Костоусово. В назначенный срок приехала бригада из 2х человек, Алексей и Дмитрий. У нас сложный рельеф участка, поэтому у меня были опасения в проезде этой громадный буровой (8м дол.), но опасения были напрасны.. Заехали очень профессионально и точно к месту бурения. Наблюдал весь процесс бурения. Очень понравился профессионализм и слаженность. Пробурили 75 м. в нашей скале, дебет оказался 0,5 м3/час, но для нашей скалы это приемлемо. Решил глубже не бурить. Очень понравились специалисты. Доброжелательные, на вопросы давали пояснения. Оставили положительное впечатление. Очень достойно представили фирму!
Очень понравилось сотрудничать! Данная организация бурила в нашем саду уже более 20 скважин, поэтому мы изначально шли к ним по хорошим отзывам от соседей, из рук в руки так сказать, и не прогадали! Подробно консультировали по телефону предварительно, в день бурения рассказывали особенности каждого этапа, было всё четко, а нам от этого спокойно, что можно доверить дело спецам. Да, вышла большая глубина, но такова особенность нашего сада – 102м. Весной опустим насос, также будем на эти работы приглашать Бурмастер-Урал, в общем, всячески рекомендуем. Спасибо вам большое. Ура, с водой нас!