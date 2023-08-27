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Бурение скважин под ключ

Чистая вода навсегда!

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Мы предлагаем

Бурение скважин на воду в Екатеринбурге и Свердловской области, подбор водоподъемного оборудования и его монтаж, обустройство скважины, водоснабжение дома, монтаж автономной канализации и другие услуги. Бурим ПРАВИЛЬНЫЕ скважины с гарантией!

Скважина под ключ

Скважина под ключ - это этапы от выезда на объект для определения возможности подъезда буровой установки к месту бурения скважины до ее полной готовности, подбору и монтажу водоподъемного оборудования.

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Водоснабжение дома

Подбираем и устанавливаем надежное и качественное оборудование для стабильной подачи воды в любое время года. Обеспечим водоснабжение Вашего дома с учетом его особенностей.

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Обустройство скважин

Для стабильной подачи воды необходимо обустройство скважины. В обустройство входит подбор водоподъемного оборудования, его монтаж и установка оголовка для скважины.

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Наши преимущества

Безупречная репутация

Компания «Бур Мастер-Урал» работает на рынке с 2006 года

Всегда на связи

Мы работаем без выходных и праздников

Надежность и безопасность

Даём официальную гарантию 5 лет

Скважина под воду - конструкция и цена

Описание услуги

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Автономная канализация под ключ

Описание услуги

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Бурение скважин на воду в Нижнем Тагиле

Описание услуги

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О нас

Компания «Бур Мастер-Урал» предоставляет услуги в области бурения скважин в Екатеринбурге и Свердловской области уже на протяжении 16 лет - год основания компании 2006.

Услуги по бурению скважин производятся всесезонно, зимой бурение возможно осуществить до -30 градусов. Работы производятся в г. Екатеринбурге, пригороде и других населенных пунктах Свердловской области.

За это время компанией было приобретено профессиональное буровое оборудование, которое предназначено для добычи воды - хорошего качества из любых по сложности типов грунта. Данное оборудование позволяет бурить скважины за 5-7 часов на глубину до 120 метров.

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Аргументы за «Бур Мастер-Урал»!

Бурение скважины – ответственный и сложный процесс, доверять который следует только профессионалам. Именно от их мастерства будут зависеть надежность конструкции и качество воды.

Шесть аргументов «ЗА» Подробнее

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Новости

Качество материалов применяемых для скважин

  • 27.08.2023

Трубы для скважин. О применяемых трубах для скважин на воду. Компания «Бур Мастер-Урал» (Бурмастер) является официальным дилером ЗАО «Хемкор». ЗАО «Хемкор» крупнейший производитель труб из нПВХ для обустройства скважин на воду. Срок службы труб от завода изготовителя — 50 лет. Труба нПВХ изготовляется из первичного сырья и применяется для скважин используемых для водоснабжения в питьевых […]

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Бурим скважины зимой!

  • 27.08.2023

Профессионалы, считают зиму наиболее благоприятным временем для бурения скважины. Зимой обеспечивается безопасный подъезд к месту бурения, на участках с рыхлым и влажным грунтом. Благодаря этому буровая техника не повредит растительно-почвенный слой Вашего участка. Заказывайте скважину уже сейчас! Выезд специалиста в удобное для Вас время! Оставить заявку, получить консультацию по бурению скважины можно в любой день […]

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Бурим скважины в будни и выходные дни!

  • 06.08.2023

Уважаемые клиенты, сообщаем Вам, что мы бурим скважины в будни и выходные дни!Чтобы осуществить бурение в будни или выходные, необходимо оставить заявку за 3-5 дней до желаемого дня выполнения буровых работ, позвонив по одному из телефонов: Тел.: +7 (343) 269-09-22; Тел.: +7 (900) 198-55-22. Цена скважины в Екатеринбурге и городах области

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